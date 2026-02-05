أصدر مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، قرارًا بإنشاء مركز متخصص للبحوث والدراسات داخل المؤسسة، تنفيذًا لتكليفات المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

كما قرر المجلس، اختيار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق رئيسًا لمجلس الأمناء، وتكليف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مديرًا للمركز، تقديرًا لما يتمتع به من خبرات مهنية وبحثية ممتدة في مجالات الرصد والتحليل والدراسات المتخصصة.

وعقد مجلس أمناء المركز، اجتماعه الأول بمقر مؤسسة أخبار اليوم أمس، برئاسة الدكتور علي الدين هلال، وعضوية نخبة من الشخصيات العامة والأكاديمية والإعلامية، من بينهم: المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة نشوة عقل عضو مجلس النواب، والنائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والنائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، فضلًا عن الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.

وأكد الدكتور علي الدين هلال، رئيس مجلس الأمناء، في كلمته الافتتاحية، أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بإهتمامات الدولة المصرية، خاصة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالقضايا الاجتماعية والإقتصادية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، مع الالتزام الصارم بالمنهجيات العلمية في رصد وتحليل الظواهر والمتغيرات المجتمعية.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة، أن تدشين المركز يأتي ضمن خطة تطوير مؤسسي شاملة تشهدها مؤسسة أخبار اليوم، تهدف إلى تعزيز الدور البحثي والتحليلي، وتقديم معالجات علمية معمقة للقضايا المجتمعية، ودراسة الظواهر ذات التأثير على الأمن القومي، وفي مقدمتها الظاهرة الإرهابية، مع صياغة توصيات عملية داعمة لصانع القرار في مختلف الملفات، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء المركز تنفيذا لتكليف المهندس عبدالصادق الشوربجي لدعم العمل البحثي والعلمي والأكاديمي في المؤسسات الصحفية القومية.

وجاء اختيار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مديرًا لمركز "أخبار اليوم" للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تقديرًا لما يتمتع به من خبرة مهنية وبحثية وباعتباره أحد أبرز الباحثين المتخصصين في قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف ودراسات الإسلام السياسي.

وتقلد "الخطيب"، عددًا من المناصب الصحفية والمهنية البارزة، من بينها رئاسة تحرير صحيفة الوطن، ورئاسة قطاع الثقافة والبحوث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فضلًا عن عمله نائبًا لرئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، قبل أن ينضم إلى كُتّاب أخبار اليوم، ليواصل مسيرته المهنية في إطار يعزز الدور الفكري والبحثي للمؤسسة.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت