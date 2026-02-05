التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألكسو)، وذلك لبحث سبل تعزيز وتكثيف التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات الثقافية والفنية.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون في مجالات دعم الصناعات الثقافية، والحفاظ على التراث العربي المادي وغير المادي، وتبادل الخبرات في برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب بحث آليات تنفيذ مشروعات ثقافية مشتركة تسهم في تعزيز الهوية العربية ونشر الثقافة والمعرفة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حرص وزارة الثقافة المصرية، على توطيد علاقات التعاون مع منظمة الألكسو، باعتبارها إحدى المنظمات العربية المعنية بدعم الثقافة والتعليم والعلوم، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الشراكات الإقليمية بما يخدم التنمية الثقافية المستدامة في الدول العربية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد ولد أعمر، عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به مصر في المجال الثقافي على المستويين العربي والدولي، وهنأ وزير الثقافة على نجاح الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا استعداد منظمة الألكسو لتعزيز التعاون مع وزارة الثقافة المصرية وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور نهلة إمام، مستشار الوزير لشؤون التراث الثقافي غير المادي، الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وعدد أعضاء اللجنة الوطنية لليونسكو.