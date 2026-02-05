إعلان

وزيرا التنمية والتموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون نادي العاملين بالمحافظة

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:09 م 05/02/2026

وزيرا التنمية والتموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون ناد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نادي العاملين بالمحافظة وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجاء اختيار موقع النادي على ضفاف النيل ليكون المشروع نقطة إشعاع ثقافي وبيئي، فهو يشجع على الاستفادة من النيل، ويعزز التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة، مما ينعكس على سلوكيات العاملين والمجتمع ككل.

كما يقدم المشروع نموذجا عمليا لكيفية دمج مشروعات القطاع العام ضمن نسيج التنمية الحضارية للمدينة، بحيث تصبح هذه المرافق إضافة حقيقية للمشهد الحضري، كما إن إنجاز المشروع بأعلى معايير الجودة وفي زمن قياسي يعتبر بحد ذاته نموذجا يحتذى به في تنفيذ المشروعات الخدمية، فهو يدل على تبني منهج عمل حديث يركز على الكفاءة والجودة، مما يساهم في تغيير الصورة النمطية عن بطء الأداء الحكومي.

وأشادت الدكتورة منال عوض والدكتور شريف فاروق ، بالمبني الجديد لنادي محافظة الدقهلية والذي يقدم الخدمات للعاملين والمواطنين من أبناء المحافظة من مختلف الطبقات ، كما يعد النادي متنفس حضاري علي ضفاف النيل بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن إطلاق نادي العاملين بالمحافظة على ضفاف النيل بالمنصورة، خطوة نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للمرافق الترفيهية، فهذا المشروع يجسد رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد، تصب في بناء منظومة عمل متكاملة ومستدامة، تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها.

وأضاف المحافظ أن المشروع ليس متنفسا ترفيهيا فحسب، بل هو انعكاس إيجابي لجودة الأداء والابتكار في تقديم الخدمات العامة، وترسيخ ثقافة التميز والانتماء بتصميمه الحضاري وموقعه المتميز، ويؤكد المشروع أن جهود العاملين محل تقدير، وأنهم يستحقون أفضل المرافق.

629256752_1471508928352856_1381612041416185137_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منال عوض محافظ الدقهلية نادي العاملين بالمحافظة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس اليوم الخميس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
مصراوى TV

حالة الطقس اليوم الخميس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
بعد تحديد أول أيامه فلكيًا.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

بعد تحديد أول أيامه فلكيًا.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026
سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"
زووم

سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"
"السكة الحديد" ترد على واقعة "حشرات البق" بقطار أسوان
أخبار مصر

"السكة الحديد" ترد على واقعة "حشرات البق" بقطار أسوان
بعد صفقة "البيع الكبرى" قبل الهبوط.. صندوق فيديليتي يستعد لشراء الذهب مجددًا
اقتصاد

بعد صفقة "البيع الكبرى" قبل الهبوط.. صندوق فيديليتي يستعد لشراء الذهب مجددًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت