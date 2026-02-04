شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا فور وصوله مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل

أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزعين، أو حدوث زيادات كبيرة في أسعار السكر، هو أمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة.

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر.

الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في خطوة جديدة لتعزيز أطر الشراكة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين مصر وتركيا.

البرلمان يوافق على اتفاقية منحة من بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025.

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ قليل، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا فور وصوله مطار القاهرة الدولي.

الجمعة.. قطع المياه 10 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026.

انتصار السيسي: زيارة قرينة أردوغان للقاهرة تعكس عمق الروابط بين مصر وتركيا

رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة أمينة أردوغان، حرم رئيس جمهورية تركيا، في إطار يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين.

