مجلس النواب يوافق على منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

كتب : نشأت حمدي

01:03 م 04/02/2026

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، إن أهمية الاتفاقية تظهر من خلال خلق بيئة تدريبية علمية ومتطورة في مجال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، عبر توفير نظام تدريبي فعال ومستدام يعزز جودة التدريب المهني، ويتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، ويلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية المحلية من السيارات، وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات، حيث إن مصر تستورد سنويًا سيارات بنحو أربعة مليارات دولار.

وأضاف أن اللجنة المشتركة ترى أن هذه الاتفاقية تتعلق بمنحة للمساهمة في مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، لذا فهي تأتي مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز التوجه نحو الصناعة الصديقة للبيئة، وتقليل المخاطر البيئية، ودعم التوجه نحو دعوة الشركاء الصناعيين ذوي الصلة للتعاون مع مراكز التدريب المهني، بما يضمن ارتباط برامج التدريب باحتياجات الصناعة المتطورة على المدى الطويل.

وتابع أن اللجنة تؤكد أن هذه الاتفاقية تتيح التحول إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على استغلال الموارد بشكل أكثر استدامة.

وأضاف أن اللجنة توصي الحكومة بإبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التي لا تحمل خزانة الدولة أي أعباء مالية، وفي الوقت ذاته تساعد على الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال صيانة السيارات، من خلال وضع المناهج الدراسية المتطورة وتوفير المدربين المؤهلين.

مجلس النواب منحة كورية تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

