أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مواصلة برنامج "التكامل بين الأديان وحقوق الإنسان" فعاليات يومه الثاني، في إطار التعاون المشترك مع الجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة ممثلين من 12 دولة.

وتركزت النقاشات حول تأهيل الكوادر الشبابية ضمن مبادرة "الشباب الفاعلين في الأديان"، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الدينية المعاصرة ودورها في دعم الحقوق والحريات الأساسية.

تضمنت الجلسة الأولى عرضًا للمصادر الدينية التي أرست مفاهيم حقوق الإنسان، واستعرض الدكتور السيد زكريا، الباحث بمرصد الأزهر، المرجعية الإسلامية بدءًا من النص القرآني والسنة النبوية وصولاً إلى الاجتهادات العقلية والتراثية، مع الإشارة إلى تنوع التفسيرات داخل الفكر الإسلامي.

في المقابل، قدم الدكتور إلياس حلبي، الأستاذ بجامعة بالامند اللبنانية ومدير مركز نهيان للدراسات العربية والحوار بين الأديان، قراءة في القيم المسيحية المستمدة من الكتاب المقدس والتي تشكل أساسًا لحقوق الإنسان. بينما تناول الدكتور أحمد فؤاد، المدرس بكلية القانون بالجامعة البريطانية، الجوانب التعريفية للدين وعلاقته بتثبيت هذه الحقوق من منظور قانوني.

وفي المحاضرة الثانية، انتقل المشاركون لمناقشة التداخل بين حرية المعتقد وحرية التعبير ومواجهة خطاب الكراهية، حيث قدمت الدكتورة منى البهتيمي، ممثلة وزارة #الخارجية_المصرية، شرحًا لـ "خطة عمل الرباط" والمعايير الدولية لمنع التحريض على العنف أو العنصرية.

واستعرض الدكتور أدريان كانديارد المقاربات المسيحية التي تؤكد على أخلاقيات الحوار ورفض الإقصاء على أساس ديني، موضحًا أن التنوع لا ينبغي أن يؤدي إلى العداء.

واختتمت الفعاليات بمداخلة للدكتور عبد الله عابدين، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بالمرصد، ركز فيها على المقاربة الإسلامية لحرية المعتقد، مستشهدًا بنماذج تاريخية مثل وثيقة المدينة ولقاء النبي ﷺ مع نصارى نجران كأدلة على التعايش المشترك.

واستعرض جهود الأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المتطرفة وتثبيت قيم التعددية في المجتمع، بما يسهم في خلق بيئة حوارية متوازنة بين مختلف المكونات الدينية.

جدير بالذكر أن برنامج «التكامل بين الأديان وحقوق الإنسان»، يهدف إلى تخريج دفعة من الشباب المؤثرين في مجال التوعية الدينية الرشيدة (Young Faith Actors – الشباب الفاعلين في الأديان).