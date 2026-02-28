كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي الواردة من الجانب الإسرائيلي منذ صباح اليوم، لم يؤثر على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على أن المنظومة تعمل بكفاءة كاملة، ولا توجد أي نية للجوء إلى تخفيف الأحمال.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن هناك تنسيقًا مستمرًا وعلى مدار الساعة بين وزارتي البترول والكهرباء لزيادة كميات المازوت الموردة لمحطات التوليد، حيث تم رفع الإمدادات إلى نحو 26 ألف طن يوميًا، مع تحديد كميات تشغيل مبدئية تتراوح ما بين 26 إلى 28 ألف طن يوميًا لتلبية احتياجات المحطات في ظل المستجدات الحالية.

وأضاف أن أقصى حمل مسجل على الشبكة القومية للكهرباء بلغ حاليًا نحو 32 ألف ميجاوات، وهو معدل آمن يمكن التعامل معه في ضوء إجراءات التشغيل المرن التي تم اتخاذها، مؤكدًا أن الشبكة القومية آمنة ومستقرة بالكامل ولا داعي لأي قلق.

وأشار إلى أن الاستهلاك اليومي في الظروف العادية يصل إلى نحو 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 6 آلاف طن مازوت يتم توفيرها من خلال وزارة البترول، لافتًا إلى أن خطة الطوارئ تضمنت التوسع في تشغيل الوحدات القادرة على العمل بالمازوت لتعويض أي نقص في إمدادات الغاز.

وكشف عن بدء تشغيل عدد من الوحدات التي تعمل بالمازوت في عدة محطات استراتيجية، بإجمالي قدرات تقترب من 2000 إلى 2500 ميجاوات، تشمل محطة أسيوط الوليدية بقدرة 650 ميجاوات اضافة لوحدتين بغرب سيدي كرير بإجمالي 600 ميجاوات ووحدات أخرى في غرب القاهرة ومحطة الكريمات بإجمالي قدرات تقارب 2500 ميجاوات للوحدات الجديدة.

وشدد المصدر، على أن منظومة التشغيل تتم إدارتها وفق سيناريوهات مرنة تضمن استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك بدائل متعددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، وأن التنسيق بين الجهات المعنية يجري بشكل لحظي لمتابعة الموقف وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.