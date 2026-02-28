إعلان

برلماني يدين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ويحذر من تصعيد إقليمي خطير

كتب : نشأت حمدي

11:57 ص 28/02/2026

أيمن محسب عضو مجلس النواب

نشأت حمدي:

أدان النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب الهجمات العسكرية المشتركة التي شنها القوات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، قائلا: "تمثل تصعيدا إقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وقال "محسب" إن هذه الهجمات ستؤدي إلى إشعال فتيل العنف في المنطقة مرة أخري، وستقود إلى صراع أوسع في الإقليم ينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى العارمة، مؤكدا أن هذه الهجمات ستقوض الجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية للتصدي لهذه السيناريو الخطير.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمات المنطقة لا يمكن التعامل معها بالحلول العسكرية، وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية، مشددا على أن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن والاستقرار لأي دولة في المنطقة بما في ذلك اسرائيل، وإنما يتحقق ذلك فقط من خلال احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق العدالة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تسوية القضايا العالقة بين واشنطن وطهران، عبر مسارات سياسية وتفاوضية، والتوصل إلى حلول وسط، بعيدا عن الحلول العسكرية وتداعياتها الوخيمة على مصالح شعوب المنطقة التي عانت كثيرا على مدار السنوات الماضية.

أيمن محسب مجلس النواب إيران الولايات المتحدة إسرائيل حرب إيران

