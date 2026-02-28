كتب-عمرو صالح:

حدد القانون رقم 149 لسنة 1949 شروط الانضمام لنقابة المهن الزراعية حيث تضم بعضويتها فئتى المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية شروط الانضمام لنقابة المهن الزراعية وفقا للقانون وحالات الفصل:

1- المهندسون الزراعيون: كل من حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من إحدى كليات الجامعات المصرية، أو بكالوريوس أحد المعاهد العليا الزراعية أو على دبلوم من مدرسة الزراعة أو على شهادة معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بعد أخذ رأي مجلس النقابة.

2- المهندسون الزراعيون المساعدون: كل من حصل على دبلوم الزراعة المتوسطة أو على شهادة زراعية معادلة، بعد أخذ رأي مجلس النقابة.



3- الأوراق اللازمة للحصول على العضوية:



- أصل المؤهل.



- صورة الرقم القومى.



- صورة شخصية.



- صورة من تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.



- يتم استخراج كارنية النقابة بعد 15 يوم من تاريخ الاشتراك.



- يتم احضار صورة شخصية عند استخراج كارنية النقابة.



4- رسوم الاشتراك بالنقابة، لأول مرة:



- رسم القيد: 300 جنيه فقط لا غير للمؤهلات باللغة العربية.



- 500 جنيه لنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية + (10 جنيهات الدمغة).



5- رسم الاشتراك السنوى: 87 جنيها فقط لا غير، شامل الدمغة.



6- رسم كارنية النقابة: 76 جنيها فقط لا غير، شامل الدمغة.

كما نص القانون على أنه يتم شطب أو فصل الأعضاء من نقابة المهن الزراعية في مصر بناءً على ضوابط قانونية صارمة، أبرزها ارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، صدور أحكام قضائية نهائية في جنايات أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة، أو ممارسة أنشطة تضر بالنقابة. تخضع إجراءات الفصل للوائح النقابة القانونية لضمان حقوق العضو.

وكان الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين قد أعلن عن شطب أحمد عادل سلامة إبراهيم "مهندس زراعى" من سجلات نقابة الزراعيين بعد قيامه برفع ملصق للعلم الإسرائيلي على سيارته بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة مما تسبب فى حالة غضب شديدة لأهالى المنطقة، والذين اعتدوا عليه بالضرب وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وتجري تحقيقات لمعرفة أبعاد القضية.



وأوضح خليفة في بيان له، أن هذا الإجراء يأتي فى تحرك سريع وعاجل لحسم موقفه من هذه المخالفة، وأن المدعو أحمد عادل التحق بنقابة الزراعيين عقب تخرجه من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام ٢٠١٩، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي بدأت بإحالته إلى التحقيق، وانتهت بشطب عضويته بعد ثبوت مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة خاصة أن جميع بيانات العضو ومستنداته محفوظة ومدققة ضمن قاعدة البيانات الإلكترونية للنقابة، وتشمل أوراق التخرج، ومستندات القيد، والاشتراك في منظومة الرعاية الصحية، ويتم تحديثها بشكل دوري.



وأضاف خليفة أن المهندس المشطوب مقيد بالنقابة ضمن فئة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك بناءً على المستندات التي تقدم بها وقت القيد حيث قدم في ذلك الوقت "كارت الرعاية المتكاملة"، وهو ما أتاح له الاستفادة من خصم 50% على قيمة اشتراك العضوية، وفقًا للوائح المعمول بها آنذاك.



