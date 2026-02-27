كتب - عمرو صالح:



كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل شطب أحمد عادل سلامة إبراهيم "مهندس زراعي" من سجلات نقابة الزراعيين، بعد قيامه برفع ملصق للعلم الإسرائيلي على سيارته الخاصة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، مما تسبب في حالة غضب شديدة لدى المواطنين الذين قاموا على إثرها بالاعتداء عليه بالضرب وتسليمه للشرطة، باعتباره تحديًا واضحًا للقضية الفلسطينية وتأييدًا لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال.



وقال "خليفة" في تصريحات خاصة لمصراوي: إن ما قام به المهندس المذكور لا يمت بصلة لموقف نقابة الزراعيين الداعمة لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أعضاء النقابة أصابتهم حالة استياء مصحوبة بالغضب الشديد بعد أن علموا بأنه مقيد بجدول النقابة.



وتابع: "عار علينا أن يكون بيننا مؤيد لإسرائيل.. ولا مكان بيننا لدعاة التطبيع مع الصهاينة".



وأشاد "خليفة" بموقف القيادة السياسية والدولة المصرية من القضية الفلسطينية منذ بدء حرب غزة في 2023 حتى الآن، والذي أكد للعالم كله ثبات الموقف المصري من إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.



وتطرق "خليفة" للحديث عن مسلسل "صحاب الأرض" المعروض حاليًا على عدد من القنوات الفضائية خلال موسم رمضان 2026، وقال: "أتمنى كل الأعمال الدرامية تكون زي مسلسل صحاب الأرض، باعتباره دفعة أكسجين قوية لبناء الوعي القومي".



وكانت نقابة الزراعيين قد أعلنت أن المدعو أحمد عادل التحق بنقابة الزراعيين عقب تخرجه من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 2019، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي بدأت بإحالته إلى التحقيق، وانتهت بشطب عضويته بعد ثبوت مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة، خاصة أن جميع بيانات العضو ومستنداته محفوظة ومدققة ضمن قاعدة البيانات الإلكترونية للنقابة، وتشمل أوراق التخرج، ومستندات القيد، والاشتراك في منظومة الرعاية الصحية، ويتم تحديثها بشكل دوري.

