يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، على مدار يومي 1 و2 مارس 2026، لمناقشة عدد من الموضوعات التشريعية والاتفاقيات الدولية ذات الأهمية.

تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل

وتتضمن جلسات المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتناسب مع ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال السماح للمكلف بتقديم إقرار واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب بدلاً من تقديم إقرار لكل عقار على حدة.

ويتيح مشروع القانون الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها لجان الحصر، ويستحدث حالة جديدة للإعفاء في حال منع الظروف الطارئة أو القوة القاهرة الانتفاع بالعقار أو استغلاله.

ويقترح القانون أيضًا إمكانية إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، مع تحديد حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين المستحق.

ويشمل مشروع القانون أيضًا إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا سدد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، إلى جانب تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية عبر إتاحة استخدام الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعون على نتائج الحصر والتقدير، بما يعزز سرعة وكفاءة عملية تحصيل الضريبة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، من جهة أخرى، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها: الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (LRT) بين مصر والصين، واتفاقيات التمويل والتفضيل المتعلقة بالمشروع مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وسيناقش المجلس خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بالإضافة إلى قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ومساهمة مصر فيه.

