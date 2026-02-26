أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الزيارة التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ للفنان القدير فاروق حسني تحمل دلالات عميقة حول خصوصية العلاقات المصرية السعودية، لافتاً إلى أن المستشار التقى أيضاً بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وبالوزير ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

وقال موسى، عبر برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هذه اللقاءات والزيارات، ولا سيما تكريم وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، تأتي تأكيداً على حالة الود المستمرة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية.

وأضاف مقدم برنامج "على مسؤوليتي" أن مشاعر الإخاء بين الشعبين تتجاوز البروتوكولات، مؤكداً أن المواطن المصري في المملكة يشعر وكأنه في وطنه تماماً دون أي إحساس بالغربة، وهو ذات الشعور الذي يلمسه الأشقاء السعوديون عند تواجدهم في بلدهم الثاني مصر.

