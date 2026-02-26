إعلان

أحمد موسى: تكريم تركي آل الشيخ لـ فاروق حسني يجسد متانة الروابط بين القاهرة والرياض

كتب : داليا الظنيني

12:49 ص 26/02/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الزيارة التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ للفنان القدير فاروق حسني تحمل دلالات عميقة حول خصوصية العلاقات المصرية السعودية، لافتاً إلى أن المستشار التقى أيضاً بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وبالوزير ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

وقال موسى، عبر برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هذه اللقاءات والزيارات، ولا سيما تكريم وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، تأتي تأكيداً على حالة الود المستمرة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية.

وأضاف مقدم برنامج "على مسؤوليتي" أن مشاعر الإخاء بين الشعبين تتجاوز البروتوكولات، مؤكداً أن المواطن المصري في المملكة يشعر وكأنه في وطنه تماماً دون أي إحساس بالغربة، وهو ذات الشعور الذي يلمسه الأشقاء السعوديون عند تواجدهم في بلدهم الثاني مصر.

اقرأ أيضًا:

وزيرة الثقافة: لدينا جيل مُعترض يحتاج إلى التواصل والحوار

وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يجتمعان لبحث دعم جيلي «ألفا» و«Z»

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى تركي آل الشيخ فاروق حسني العلاقات المصرية السعودية وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساويرس يرفع استثماراته في الذهب إلى 70% للتحوط من المخاطر الجيوسياسية الدولية
اقتصاد

ساويرس يرفع استثماراته في الذهب إلى 70% للتحوط من المخاطر الجيوسياسية الدولية
بحضور أبرز رجال الأعمال والرواد.. تركي آل الشيخ ينشر صور حفل سحوره في مصر
دراما و تليفزيون

بحضور أبرز رجال الأعمال والرواد.. تركي آل الشيخ ينشر صور حفل سحوره في مصر
تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
أخبار مصر

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
أخبار وتقارير

مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"