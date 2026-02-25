إعلان

"اتصالات النواب": مقترح بمنع الأطفال حتى 12 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

كتب : نشأت حمدي

12:32 ص 25/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بعض الضوابط التي ستشملها مواد التشريع المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، أولها التدرج في السن لوضع ضوابط لاستخدام التواصل الاجتماعي.

وأضاف بدوي، عقب اجتماع جلسة الاستماع التي عقدت بمجلس النواب اليوم، بأن مواد القانون، كما أكد عليها المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ستحوي علي مقترح بمنع الأطفال من سن سنة إلى 12 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية أطفالنا في هذا السن الخطر، وتوفير بيئة رقمية آمنة.

وتابع بدوي بأن مواد القانون ستنص على أن السن من 12 إلى 16 عامًا سيكون لهم استخدامات محدودة، وأن القانون سيكون حاسمًا من خلال تقنية التعرف على الطفل بكافة الأساليب التقنية المتقدمة.

ولفت بدوي إلى أن هناك توجهًا من الدولة لوجود شريحة إنترنت بمسمى “شريحة الأسرة او شريحة الاطفال ”، تكون مخصصة للأطفال وتضع ضوابط تحمي الطفل والأسرة المصرية.

وشدد بدوي بأن اللجنة ستعقد جلسة الاستماع القادمة مع عدد من طلاب المدارس للاستماع إليهم وتوضيح الأثر الكبير لهذا القانون، بحضور كافة الجهات المعنية، للحد من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال وحماية الأسرة المصرية.

وتابع بدوي بأن اللجنة استقبلت التوجيه الرئاسي بوجود تشريع لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت إلى كافة وجهات النظر، ومصرّون على خروج قانون يحمي الأطفال والأسرة المصرية ويضع ضوابط حاكمة تحافظ على الأسرة وتتواكب مع التطور التكنولوجي.

وأوضح أن القانون سيخرج خلال شهر بعد العيد حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتصالات النواب مشروع قانون لمنع استخدام الأطفال للإنترنت مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء تحسم وقت الإفطار الصحيح: على أذان المغرب أم مدفع الإفطار؟
جنة الصائم

الإفتاء تحسم وقت الإفطار الصحيح: على أذان المغرب أم مدفع الإفطار؟

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
دراما و تليفزيون

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
سفرة رمضان

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
جنة الصائم

الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية