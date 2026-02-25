وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

واستعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان، تفاصيل الاتفاق المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2024 بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي، لتمويل جزء من مشروع إعادة تدوير المياه للزراعة – المرحلة الثالثة لمحطة الجبل الأصفر، بقيمة 80 مليون يورو، للمساهمة في تمويل توسعة محطة المعالجة بإضافة 1 مليون م³/يوم، وما يرتبط بها من أعمال هندسية وإدارية وبيئية.

وأشار إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر من أكبر المشروعات البيئية والخدمية في مصر، ومن أبرز محطات المعالجة على مستوى العالم، وتعمل بتقنيات معالجة متقدمة تشمل المعالجة الأولية (إزالة المواد الصلبة والشحوم)، والمعالجة الثانوية البيولوجية باستخدام نظام الحمأة النشطة، إلى جانب المعالجة الثلاثية، والتي ستسمح بإعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض الزراعة والري، كما تضم المحطة منظومة متكاملة لمعالجة الحمأة، يتم من خلالها تجفيف الرواسب واستخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوغاز)، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق عائد اقتصادي متميز وكفاءة تشغيلية مستدامة.

وأوضح أنه بدأ تنفيذ هذه المحطة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كجزء من خطة وطنية لتحديث البنية التحتية للصرف الصحي في القاهرة الكبرى، ودخلت الخدمة في المرحلة الأولى من المحطة عام 1999 بطاقة استيعابية بلغت حينها 1.2 مليون م/3 يوم، وتوالت بعدها مراحل التوسعة والتحديث لتصل الطاقة الإجمالية الحالية إلى نحو من 2.5 مليون م/3 يوم، بما يخدم أكثر من 12.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق استكمالاً للتمويلات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وفى ظل ارتفاع التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع (نحو 510.287 مليون يورو) بما يصعب تمويله بالكامل من موازنة الدولة، فقد لجأت الحكومة إلى خطة تمويلية لهذا المشروع اعتمدت في جزء منها على المكون المحلى، كما استعانت بحزم تمويلية أخرى عن طريق التباحث والتواصل مع شركاء التنمية لتدبير باقة التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، يتم تمويلها من خلال مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر من أكبر محطات المعالجة في مصر والشرق الأوسط، وتخدم حاليًا نحو 12.5 مليون مواطن بطاقة 2.5 مليون م³/يوم.

وأكد النائب، أن هدف الاتفاق إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة (استصلاح 70 ألف فدان)، رفع عدد المستفيدين وتحسين جودة المياه، خفض المخاطر الصحية والبيئية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الأثر المتوقع للمشروع خدمة 5 ملايين مواطن إضافي، تحسين جودة المياه في منظومة الصرف، إعادة استخدام المياه في استصلاح 70 ألف فدان، تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، ودعم الاستدامة المائية في ظل تحديات التغير المناخي.