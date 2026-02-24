إعلان

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 7576 معلم قرآن كريم بالأزهر

كتب : محمد سامي

12:23 م 24/02/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (7576) وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بـ الأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة الإلكترونية: هنا

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على أي تعليمات تتعلق بالمسابقات.

