أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (7576) وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بـ الأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة الإلكترونية: هنا

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على أي تعليمات تتعلق بالمسابقات.