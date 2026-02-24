"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 7576 معلم قرآن كريم بالأزهر
كتب : محمد سامي
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (7576) وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بـ الأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.
وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة الإلكترونية: هنا
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على أي تعليمات تتعلق بالمسابقات.