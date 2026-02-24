إعلان

اتصالات النواب تواصل مناقشة مشروع قانون تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

كتب : مصراوي

11:49 ص 24/02/2026

مجلس النواب

استأنفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي جلسات الاستماع بشأن إعداد مشروع قانون تقنين استخدامات الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويحضر من الحكومة ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجيهان زكي وزير الثقافة، والمستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية.

كما يحضر عدد من الشخصيات المعنية بهذا الملف وهيئات مكاتب عدد من اللجان البرلمانية في مقدمتها رئيس لجنة الثقافة والإعلام ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.

