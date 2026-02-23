قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن أهم ما يميز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يخفي سرًا، ولا يمكن أن يُهمس في أذنيه بشيء إلا ويقوله علنًا في الميكروفون، موضحًا أنه يملك قدرًا هائلًا من التجرؤ وكسر المنطق والاعتداد بالذات والامتلاء بالغرور، على حد وصفه، يجعله قادرًا على أن يقول أي شيء عن أي شخص في أي مكان دون أن يخشى ملاءمة أو ردود فعل، ودون أن يعبأ بأي اعتبار سياسي أو أخلاقي.

وأضاف "عيسى" خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، مشيرًا إلى أن أخطر ما قاله ترامب هو تصريحه الواضح بأنه هو من وضع "أحمد الشرع" رئيسًا لسوريا، متسائلًا عن خطورة أن يخرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في خطاب علني مباشر يصل إلى مليارات البشر ليقول صراحة: "أنا الذي جئت بهذا الرئيس ووضعته على كرسي الحكم".

وأوضح الكاتب الصحفي، أن ما يسمى بـ"الشرع" ليس سوى اسم حركي أو تجميلي، بينما الحقيقة أن الرجل هو "الجولاني"، معتبرًا أن الأمر أصبح فضيحة مدوية حين يعترف رئيس أمريكي بأنه هو من وضع رئيس دولة عربية في الحكم، على حد تعبيره، وليس الشعب السوري المغلوب على أمره، المكره والمستكره، الذي لم يأتِ بالجولاني ولا يريده ولا يطيقه.

إبراهيم عيسى: الثورة السورية "وهم" تحول إلى حرب أهلية

وشدد إبراهيم عيسى، على أنه لا وجود لما يسمى "الثورة السورية"، واصفًا هذا التعبير بأنه هراء سياسي فج وسقيم، مؤكدًا أن ما حدث في سوريا لم يكن ثورة، بل انتفاضة أُجهضت مبكرًا وتحولت إلى حرب أهلية بفعل استبداد نظام الأسد، وبفعل التيار الإسلامي السياسي الذي عسكر الانتفاضة وحولها إلى إرهاب وتطرف وقتل.

وتابع أن الحديث عن انتصار الثورة السورية هو تضليل، معتبرًا أن جلب إرهابي، على حد تعبيره، ليحكم بلدًا لا يمكن اعتباره انتصارًا بأي حال، واصفًا ذلك بفجاجة سياسية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن بعض من كانوا يُحسبون على العقلانية سقطوا في هذا الفخ تحت تأثير العاطفة بعد التخلص من ديكتاتور، متناسين أن البديل لا يمكن أن يكون إرهابيًا، مشيرًا إلى أن سوريا لا تزال تضم قوى مثقفة وعقلاء.

إبراهيم عيسى: سقوط النظام الإيراني يعني نهاية حكم الجولاني

وأكد الكاتب الصحفي، أن الجولاني أو "الشرع" يفقد مبرر وجوده إذا زال النظام الإيراني، موضحًا أن ترامب لا يزال يناور إيران، وأن سقوط النظام الإيراني، إن حدث، سيؤدي بالضرورة إلى سقوط نظام الجولاني، لأنه لا حاجة لبندقية مأجورة إذا اختفى الخصم.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن جوهر القضية يتمثل في وجود رئيس عربي غير منتخب، اغتصب الحكم في سوريا، على حد تعبيره، ومع ذلك يحظى باعتراف أمريكي وأوروبي وعربي، مشددًا على أن اعتراف رئيس الولايات المتحدة علنًا بأنه هو من جاء به يعني، بالتعريف السياسي، أننا أمام رئيس عميل.

ولفت الإعلامي، إلى أن ترامب، حتى لو لم يكن هو من أتى بالجولاني في الأساس، فإنه أقر وجوده واعترف به ورفع عنه العقوبات واستجاب للوساطات العربية، ما يمنحه الغطاء السياسي الكامل، معتبرًا أن هذا يضع الحكم السوري الحالي في خانة التبعية الصريحة.

وانتقد "عيسى" ما وصفه بحالة التعمية والتدليس في الإعلام العربي، متسائلًا عن أسباب تجاهل هذا التصريح الفاضح، والاستمرار في تسويق صورة حكم طبيعي لرئيس سوري، بينما الحقيقة أنه موظف جاء بقرار أمريكي بريطاني تركي مشترك.

وأكد أن أي تنظيم إسلامي سياسي هو بالضرورة تنظيم عميل، موضحًا أن التاريخ يكشف بوضوح علاقة هذا التيار بالقوى الاستعمارية منذ نشأته، وأن جماعة الإخوان المسلمين كانت صناعة إنجليزية منذ تأسيسها، وأن لندن لا تزال عاصمة هذا التيار حتى اليوم.

وأضاف أن التيار الإسلامي السياسي لعب أدوارًا وظيفية لصالح قوى دولية، من الحرب العالمية إلى الحرب الباردة، مرورًا بأفغانستان وصناعة ما سُمّي بالمجاهدين، وصولًا إلى داعش، التي أقر ترامب نفسه بأن أمريكا ساهمت في صناعتها.

وشدد على أن هذه التنظيمات لا ترى في علاقتها بالقوى الكبرى خيانة، لأنها في الأساس لا تؤمن بفكرة الوطن أو الوطنية، معتبرًا أن من لا يؤمن بالوطن لا يرى في خيانته جريمة، بل وسيلة لتحقيق مشروعه العقائدي.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي في تقييم أي نظام أو جماعة هو الانتماء للوطن، محذرًا من الثقة في أي حكم أو تنظيم يعترف به الخارج بينما يفرض على الشعوب بالقوة، داعيًا السوريين إلى إدراك الحقيقة بوضوح، وهي أن من يحكمهم جاء بقرار أمريكي وليس بإرادة شعبية.

