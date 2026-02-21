كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

جمال شعبان يحذر: هذه علامة فشل صيامك الرمضاني

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن شهر رمضان يمثل فرصة سنوية ذهبية تجتمع فيها الأسرة على مائدة واحدة، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بفرح كبير خلال هذا الشهر الكريم لما يحمله من نفحات إيمانية واجتماعية مميزة.

أستاذ علوم سياسية: أوروبا فقدت خياراتها المنطقية في التعامل مع موسكو

أكد الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن أوروبا تعاني من حالة ارتباك شديد في تعاملها مع روسيا، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعكس هذا الارتباك، حيث تتأرجح بين دعوات لفتح قنوات جديدة مع موسكو وبين تهديدات بإرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا.

المفتي يحسم الجدل حول إرسال رسائل مكتوبة إلى مقامات آل البيت

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن بعض الممارسات الشعبية مثل إرسال رسائل مكتوبة إلى السيدة زينب أو الإمام الحسين تعبر عن محبة المصريين لآل البيت، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تُحكم عليها بالنية، فإذا كانت تعبيرًا صادقًا عن التوقير والمحبة فلا حرج فيها، أما إذا تحولت إلى عبادة أو تقديس ممنوع فإنها تخرج عن الدائرة المباحة.

هل الاستماع للقرآن عبر الإذاعة أو الهاتف يحقق نفس الأجر؟.. المفتي يجيب

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن من لا يستطيع قراءة القرآن بسبب مرض أو عجز تعليمي له أجر عظيم إذا استمع إليه بنية صادقة، مشيرًا إلى أن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأن الاستماع يحقق الأجر ذاته الذي يناله القارئ.

علي جمعة يحذر الآباء من تحويل الأبناء لمادة للانتقاد

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خطابًا مهمًا إلى الآباء، دعاهم فيه إلى احتواء أبنائهم ووضعهم تحت جناحهم بدلًا من تحويلهم إلى مادة دائمة للانتقاد المستمر، مؤكدًا أن هذا السلوك الإيجابي يؤدي إلى تحقيق بر الوالدين الذي أمر به الشرع، ويعزز الحميمية المطلوبة بين أفراد الأسرة.