عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع المسؤولين عن قطاعات النظافة بالأحياء؛ لمناقشة سبل تطوير منظومة النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين واحتياجات الشارع الجيزاوي.

جاء الاجتماع بعد جولة ميدانية مفاجئة أجراها محافظ الجيزة صباح اليوم على عدد من الشوارع والقطاعات؛ لمتابعة مستوى أداء منظومة النظافة والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه فرق العمل، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

وشدد محافظ الجيزة، على أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات اليومية، ورفع كفاءة المعدات، والدفع بأطقم إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وشدد "الأنصاري"، على القضاء نهائيًا على بؤر وأماكن تجمع القمامة؛ للحد من ظاهرة النباشين، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين بالإمكانيات المتاحة، مؤكدًا تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة يومية لمتابعة منظومة النظافة والإشغالات وتقييم الوضع على أرض الواقع.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة توزيع العمالة والمعدات وفق الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، ووضع آلية متابعة دقيقة لقياس مستوى الأداء والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو بؤر للنفايات.

وقال محافظ الجيزة: "المواطن يريد أن يرى النتائج على الأرض وليس وعودًا فقط، وملف النظافة ليس موسميًا بل عمل يومي يجب أن يكون محسوسًا في الشارع".

ووجه المحافظ، بضرورة التنسيق المستمر بين الهيئة والأحياء، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير، وأن التقييم سيكون وفق معدلات الإنجاز على أرض الواقع ومدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات.

وكلف "الأنصاري"، هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بوضع خطة عمل متكاملة تتضمن آليات واضحة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالأحياء، مع تحديد أولويات التدخل بالمناطق الأكثر احتياجًا ووضع جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات قياس أداء تضمن متابعة دورية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.