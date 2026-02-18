إعلان

"صحة النواب" توصي بتفعيل التنسيق بين هيئات التأمين الصحي واستدامة التغطية الشاملة

كتب : نشأت حمدي

02:04 م 18/02/2026

مجلس النواب

اختتمت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور شريف باشا؛ لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، في إطار مراجعة شاملة لمسار التطبيق العملي للقانون وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.

تحديات تنفيذية

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًّا للتحديات التنفيذية التي برزت خلال السنوات الماضية؛ خصوصًا ما يتعلق بكفاءة التمويل، وانتظام تقديم الخدمات، وآليات تحقيق العدالة في التغطية التأمينية، إلى جانب مناقشة أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

معايير الجودة

وقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، عرضًا حول تطور منظومة الاعتماد الصحي، وعدد المنشآت التي حصلت على اعتماد وفق معايير GAHAR المعترف بها دوليًّا من ISQua، مؤكدًا انعكاس تطبيق معايير الجودة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوصت اللجنة بضرورة أن يكون حصول المراكز الطبية والمستشفيات الراغبة في اعتماد (GAHAR) بمقابل مالي، وليس كخدمة مجانية؛ بما يضمن استدامة منظومة الاعتماد.

مجلس النواب قانون التأمين الصحي الشامل منظومة التغطية الصحية

