إعلان

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

كتب : محمد سامي

06:21 م 17/02/2026 تعديل في 07:14 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (1)
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (4)
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (6)
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (3)
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من أعضاء مجلس النواب وهيئاته البرلمانية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .

بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن الدور الذى يقوم به الجهاز فى زيادة رقعة مصر الزراعية وإنشاء منظومة تنموية متكاملة لها مردود وعوائد إقتصادية كبيرة تسهم فى تحقيق طفرة فى مجال الأمن الغذائى .

وأكد الدكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على أن الجهاز أعاد رسم الخريطة الزراعية لمصر عبر إستصلاح ملايين الأفدنة لزيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية وتعظيم الإنتاج المحلى لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة .

كما قام الوفد بجولة ميدانية بين المساحات الخضراء المنزرعة بمختلف المحاصيل الإستراتيجية وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات الزراعية المتطورة المستخدمة داخل المشروع ومحطات رفع المياة وصوامع التخزين، تلى ذلك قيام الوفد بجولة تفقدية جوًا لمشاهدة الصورة الكاملة للمشروع والبنية التحتية وشبكة الطرق الحديثة التى تم إنشاؤها .

وأعرب الوفد عن عميق شكره وتقديره للقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارة وما تقوم به من جهود مخلصة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

اقرأ أيضًا:

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة

رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد زيارة رسمية لعُمان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات المسلحة أخبار القوات المسلحة أخبار القوات المسلحة اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
"آبار الوقف" الآن بلا ثأر.. الكفن ينهي خصومة السنوات الخمس بسوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

"آبار الوقف" الآن بلا ثأر.. الكفن ينهي خصومة السنوات الخمس بسوهاج (فيديو
فيديو أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر
رياضة محلية

فيديو أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
أخبار مصر

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026