نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من أعضاء مجلس النواب وهيئاته البرلمانية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .

بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن الدور الذى يقوم به الجهاز فى زيادة رقعة مصر الزراعية وإنشاء منظومة تنموية متكاملة لها مردود وعوائد إقتصادية كبيرة تسهم فى تحقيق طفرة فى مجال الأمن الغذائى .

وأكد الدكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على أن الجهاز أعاد رسم الخريطة الزراعية لمصر عبر إستصلاح ملايين الأفدنة لزيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية وتعظيم الإنتاج المحلى لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة .

كما قام الوفد بجولة ميدانية بين المساحات الخضراء المنزرعة بمختلف المحاصيل الإستراتيجية وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات الزراعية المتطورة المستخدمة داخل المشروع ومحطات رفع المياة وصوامع التخزين، تلى ذلك قيام الوفد بجولة تفقدية جوًا لمشاهدة الصورة الكاملة للمشروع والبنية التحتية وشبكة الطرق الحديثة التى تم إنشاؤها .

وأعرب الوفد عن عميق شكره وتقديره للقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارة وما تقوم به من جهود مخلصة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

