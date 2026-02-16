شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: إجراء حركة تغييرات موسعة في المحافظين وأدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، ومقترح من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية بنقل 40 شركة حكومية لصندوق مصر السيادي، ووزير الأوقاف يكشف آلية اختيار الفائزين في "دولة التلاوة".

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة التعديات على الترع.

رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسئولي الوزارات المعنية.

نائب رئيس الوزراء: مقترح بنقل 40 شركة حكومية لصندوق مصر السيادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ لمتابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، وكذا الشركات المملوكة للدولة.

بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بوقف عرض برنامج «السر في الحدوتة» تقديم سارة هادي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، بسبب ما تضمنته الحلقة المذاعة يوم ١٤ فبراير الجاري، من مخالفات، واستدعاء الممثل القانوني للقناة.

وزير الأوقاف يكشف آلية اختيار الفائزين في "دولة التلاوة"

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، آلية اختيار الفائزين في الموسم الأول لبرنامج "دولة التلاوة"، بعد صعود خمسة أسماء إلى الحلقة النهائية.

"الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "هي" لمخالفة شروط الترخيص

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع، بسبب مخالفتها للتخصصات الواردة بالترخيص الصادر للقناة.

مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية.

