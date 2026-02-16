أكد حسن رداد، وزير العمل، أن خريجين جدد في مجالات الحفر بقطاع البترول أصبحوا جاهزين الآن للانخراط المباشر في سوق العمل.

جاء ذلك خلال تسليمه، اليوم الاثنين، شهادات اجتياز الدورات التدريبية المجانية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركة الحفر المصرية داخل مركز تدريب الشركة.

وأوضح الوزير أن حرص الشركة على تعيين عدد من المتفوقين من الخريجين يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن "المهارة والتدريب من أجل التشغيل"هو الطريق العملي نحو فرص العمل الحقيقية واللائقة، مشددًا على أن الوزارة حريصة على استمرار هذا التعاون ليكون نموذجًا يُحتذى به في شركات ومواقع أخرى، وعلى القيام بدورها الكامل في تقديم كل ما يحتاجه المواطن المصري من خدمات.

كما وجّه الوزير الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق لتنظيم دورات تدريبية مماثلة في مهنة حفر آبار البترول والمهن المرتبطة بها، دعمًا للمرشحين للعمل بالخارج في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، وضمن توجيهات الدولة بدعم منظومة التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، قام وزير العمل بزيارة مركز تدريب شركة الحفر المصرية، حيث سلّم شهادات إتمام الدورات التدريبية لعدد (82) متدربًا من خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة من المنح التدريبية المجانية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة...وأكد الوزير أن مدة التدريب بلغت شهرًا كاملًا في تخصصات ومهن الحفر، وتم اختيار 32 متدربًا متميزًا من بين الدارسين للتعيين في الشركة، وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا لربط التدريب بالتشغيل ورفع الكفاءة المهنية للشباب المصري.

وأشاد بالمبادرة، معتبرًا إياها نموذجًا وطنيًا مشرفًا للشراكة بين الدولة والقطاع البترولي في تأهيل كوادر فنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم كل ما يهم المواطن من خدمات تشغيل وتدريب وتأهيل وحماية للحقوق العمالية، في إطار منظومة متكاملة تحقق الحياة الكريمة للعامل المصري.

وأشار وزير العمل إلى أن "التدريب من أجل التشغيل" يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، داعيًا الشركات والمؤسسات الكبرى إلى أن تحذو حذو هذه التجربة الناجحة وتكرارها في مختلف القطاعات، مع العمل على تجديد وتوسيع البروتوكول ليشمل أعدادًا أكبر وتخصصات أكثر بما يواكب احتياجات سوق العمل...ومن جانبه، أشاد المهندس أسامة كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر المصرية، بالتعاون المثمر مع وزارة العمل في هذا المجال، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الإنسان المصري وتمكينه من امتلاك المهارة التي تفتح له أبواب الفرص في الداخل والخارج.

وأكد أن وزارة العمل ماضية في تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كريم، وأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن مثل هذه المبادرات تمثل مسارًا عمليًا لبناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.