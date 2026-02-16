إعلان

حركة المحافظين.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تغيير نوابه للمنطقتين الشمالية والغربية - خاص

كتب : محمد نصار

01:13 م 16/02/2026 تعديل في 01:24 م

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تغيير 2 من نوابه للمناطق الأربع، في حركة المحافظين الجديدة.

وقال "صابر"، لمصراوي، في أول تصريح عقب تجديد الثقة له، محافظًا للقاهرة، إن الحركة الجديدة شملت تعيين 2 من النواب الجدد للمنطقتين الشمالية والغربية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، تولى منصب محافظ دمياط في الحركة الجديدة، كما رحل اللواء إبراهيم عبدالهادي، عن منصب نائب المنطقة الغربية.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نواب محافظ القاهرة حركة المحافظين

