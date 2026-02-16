كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تغيير 2 من نوابه للمناطق الأربع، في حركة المحافظين الجديدة.

وقال "صابر"، لمصراوي، في أول تصريح عقب تجديد الثقة له، محافظًا للقاهرة، إن الحركة الجديدة شملت تعيين 2 من النواب الجدد للمنطقتين الشمالية والغربية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، تولى منصب محافظ دمياط في الحركة الجديدة، كما رحل اللواء إبراهيم عبدالهادي، عن منصب نائب المنطقة الغربية.

