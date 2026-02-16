دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

وجَّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتكريم المتأهلين للمرحلة النهائية من مبادرة "صناع الأمل" في دورتها السادسة، إلى جانب الفائزة باللقب فوزية جبارة محمودي، وهما هند الهاجري من دولة الكويت وعبد الرحمن الرائس من المملكة المغربية؛ حيث منح كلًّا منهما مكافأة مالية قدرها مليون درهم؛ لترتفع القيمة الإجمالية لجوائز هذه الدورة إلى ثلاثة ملايين درهم.

وقال المغربي عبد الرحمن الرائس، الفائز بجائزة "صناع الأمل" لعام 2026، إن المبادرة الخاصة به بدأت في عام 2014، مشيرًا إلى أنه واجه العديد من المشكلات المادية ومشكلات في النقل، نظرًا لطبيعة الجبل القاسية وصعوبة الحياة فيه، لافتًا إلى أن مبادرته تركز على سداد ديون الغارمات اللاتي يعشن في الجبل.

وأضاف الرائس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه اختار أن تخدم المبادرة سكان الجبل وليس سكان المدينة؛ نظرًا لأنه عاش بينهم ويعرف مدى الأسى والمعاناة اللذين يمرون بهما، مشيرًا إلى أنه لم يقضِ أي دين في المدينة منذ إنشاء المبادرة؛ لكنه يركز بشكل أكبر على سكان الجبل.

وأوضح الفائز بجائزة "صناع الأمل" أنه كان لديه حلم منذ الصغر أن يصبح غنيًّا بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين، وعندما وصل إلى المرحلة الجامعية قام بمساعدة والدته تنفيذًا لوصية أبيه، بمساعدة الآلاف في الجبل من خلال إجراء عمليات جراحية لهم، وقضاء الدَّين عن بعضهم، بالإضافة إلى بناء منازل حديثة لمن لا يملكون بيتًا يحتمون به.

وشدد عبد الرحمن الرائس على أن الفوز بتلك الجائزة القيِّمة جاء استجابة لدعوات الأمهات الأرامل اللاتي ساعدهن؛ ولكي يستمر في دعم المزيد من الأُسر التي تعيش حياة صعبة من أجل تحسين أوضاعها المعيشية من خلال المبادرة.

وارتبط اسم صانع الأمل المغربي عبد الرحمن الرائس ببرنامج إنساني لمساعدة النساء الأرامل والمحتاجات في مختلف أنحاء المملكة المغربية.

وأطلق الرائس، وهو صانع محتوى، برنامج "سرور"، وأخذ على عاتقه مهمة التجول في المناطق الريفية والنائية بالمملكة، قاصدًا البقالات الموجودة في القرى؛ بهدف تسديد ديون أية أرملة أو فتاة أو سيدة محتاجة تُعين عائلتها دون سند أو مساعدة من أحد.

ويختار عبد الرحمن الرائس القرى النائية البعيدة عن المدن الرئيسية، والتي يصعب وصول المساعدات إليها؛ إدراكًا منه أن هذه الفئة من المجتمع هي الأكثر حاجة إلى الدعم، كما يتلقى المساهمات المالية من الراغبين في تقديم المساعدات والتصدق دون الظهور أو الإعلان عن أنفسهم، ويتولى إيصالها إلى مستحقيها في القرى النائية.

وينشر عبد الرحمن مبادرته على موقع "يوتيوب" عبر حلقات يوثق من خلالها عمليات المساعدة دون إظهار وجوه السيدات المحتاجات، كما يُسهم في نشر ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمع المغربي، وقد بلغ عدد المستفيدين من مبادرة تسديد ديون الأرامل والعائلات المحتاجة أكثر من 7000 شخص.

ولا يقتصر جهد عبد الرحمن الرائس على تسديد الديون؛ بل نفذ مبادرات أخرى، مثل حفر الآبار، وبناء بيوت صغيرة، ومساعدة محتاجين على تأدية مناسك العمرة بدعم من المحسنين، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من مبادراته إلى أكثر من 20 ألف شخص.

حمدان بن محمد يكرّم أبرز صُنّاع الأمل العرب خلال الحفل الختامي للدورة السادسة من المبادرة، وتوّج سموّه فوزية جبارة محمودي من المملكة المغربية بلقب "صانعة الأمل الأولى" في الوطن العربي ونالت مكافأة مالية بقيمة مليون درهم، ووجه سموه بتكريم المتأهلين للنهائيات وهما هند الهاجري من… pic.twitter.com/chtvybLIRJ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 15, 2026

