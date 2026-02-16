يعقد اليوم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعين منفصلين مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء، في إطار متابعة مستجدات العمل بالقطاع وبحث خطة التحرك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "مصراوى"، فإن الاجتماع الأول سيضم رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمناقشة مستجدات التشغيل ومعدلات الأداء، إلى جانب مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتقليل الفقد، ورفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة.

كما يعقب اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع الاجتماع الثاني الذي يشارك فيه رئيس وقيادات المصرية لنقل الكهرباء، إذ أنه من المقرر استعراض موقف محطات التوليد، وخطط رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، وضمان جاهزية الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع التوسع العمراني والمشروعات القومية الجديدة.

وسيتم خلال الاجتماعين طرح تعليمات جديدة تتعلق بأسلوب إدارة وتشغيل الشركات التابعة، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من المتوقع أن يصدر الدكتور محمود عصمت تكليفات مباشرة لرؤساء شركات التوزيع والإنتاج، تتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية والخطط التشغيلية الجديدة، بهدف تسريع وتيرة العمل، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة من جانب وزير الكهرباء لأداء الشركات التابعة، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، وتنفيذ خطط التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات التنمية.