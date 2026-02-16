حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-2-2026 على أغلب محافظات ومدن الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الاثنين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، وحار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الاثنين يشهد أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوقعت الهيئة سقوط ​فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، قد تمتد ليلا إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

​- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

​- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21 درجة.

​- العلمين الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

​- مطروح الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

​- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

​- السويس الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

​- العريش الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

​- رفح الصغرى 13 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 29 درجة.

​- شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

​- رأس غارب الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

​- سفاجا الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

​- مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

​- الفيوم الصغرى 13 والعظمى 31 درجة.

- بني سويف الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

- المنيا الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 32 درجة.

​- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

​- قنا الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

​- الأقصر الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

​- أسوان الصغرى 17 والعظمى 34 درجة.

​- الوادي الجديد الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.