إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-2-2026.. رياح وأتربة وانخفاض الرؤية


كتب- محمد فتحي:

04:24 ص 16/02/2026

رياح وأتربة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-2-2026 على أغلب محافظات ومدن الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الاثنين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، وحار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الاثنين يشهد أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوقعت الهيئة سقوط ​فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، قد تمتد ليلا إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

​- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

​- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21 درجة.

​- العلمين الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

​- مطروح الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

​- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

​- السويس الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

​- العريش الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

​- رفح الصغرى 13 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 29 درجة.

​- شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

​- رأس غارب الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

​- سفاجا الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

​- مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

​- الفيوم الصغرى 13 والعظمى 31 درجة.

- بني سويف الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

- المنيا الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 32 درجة.

​- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

​- قنا الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

​- الأقصر الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

​- أسوان الصغرى 17 والعظمى 34 درجة.

​- الوادي الجديد الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياح وأتربة انخفاض الرؤية أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم طقس اليوم الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الأرصثاد الأرصاد الجوية الأرصاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران
شئون عربية و دولية

رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
مخاطر ضم الحضانة للتعليم الإلزامي.. خبير تربوي يحذر
مدارس

مخاطر ضم الحضانة للتعليم الإلزامي.. خبير تربوي يحذر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور