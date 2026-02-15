إعلان

التطبيق قبل رمضان.. وزير المالية: حزمة اجتماعية بـ40.3 مليار جنيه لدعم التموين والعلاج و"حياة كريمة"

كتب : أحمد السعداوي

02:08 م 15/02/2026

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية ٤٠,٣ مليار جنيه، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، لافتًا إلى أن هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٦، بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية أيضًا بقيمة ٤٠٠ جنيه خلال "رمضان" و"العيد" لـ ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية بـ٣٠٠ جنيه خلال رمضان والعيد لـ٤٥ ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم، موضحًا أن هناك ٣ مليارات جنيه زيادة أيضًا في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦، موضحًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

وأكد كجوك أن هناك ٣,٣ مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.

وأضاف الوزير أن هناك ١٥ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا.

