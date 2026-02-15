إعلان

وزير المالية: 3.3 مليار جنيه دعمًا إضافيًا لتبكير انضمام المنيا للتأمين الصحي الشامل

كتب : أحمد جمعة

01:46 م 15/02/2026 تعديل في 01:47 م

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من أبريل 2026.

وأشار خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم، إلى تقديم دعم مالي إضافي تتحمله الخزانة العامة للدولة لعلاج غير القادرين نتيجة تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وزير المالية، أن الدعم المالي الإضافي يبلغ 3.3 مليار جنيه.

لمعرفة المزيد، تابع تغطيتنا الشاملة عن حزمة الحماية الاجتماعية بالضغط هنا

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك وزير المالية محافظة المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل حزمة الحماية الاجتماعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الخارجية" تنعي مفيد شهاب: "سخر علمه للدفاع عن الدولة وصون سيادتها"
شئون عربية و دولية

"الخارجية" تنعي مفيد شهاب: "سخر علمه للدفاع عن الدولة وصون سيادتها"
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
أخبار مصر

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
زووم

"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية
أخبار مصر

"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق