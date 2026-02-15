كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من أبريل 2026.

وأشار خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم، إلى تقديم دعم مالي إضافي تتحمله الخزانة العامة للدولة لعلاج غير القادرين نتيجة تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وزير المالية، أن الدعم المالي الإضافي يبلغ 3.3 مليار جنيه.

لمعرفة المزيد، تابع تغطيتنا الشاملة عن حزمة الحماية الاجتماعية بالضغط هنا

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان