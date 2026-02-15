إعلان

"الشيوخ" يبدأ مناقشة معوقات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة

كتب : نشأت حمدي

12:08 م 15/02/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

وقال النائب، خلال استعراض طلبه، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم، وأنها أسهمت على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج، الأمر الذي أدى إلى أن كثيرًا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية.

وأضاف: نتج عن ذلك اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب، ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلًا عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.

وتابع: كما أن عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقًا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحديًا حقيقيًا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وطالب النائب، باستيضاح الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك خطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية واحتياجها المتكرر إلى استكمالات مالية، والآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عصام فريد النائب محمد صلاح البدري العلاج على نفقة الدولة مجلس الشيوخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد عمل التأمين الصحي في شهر رمضان 2026
أخبار مصر

مواعيد عمل التأمين الصحي في شهر رمضان 2026
كاسبرسكي تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال ببطاقات الهدايا في عيد الحب
أخبار و تقارير

كاسبرسكي تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال ببطاقات الهدايا في عيد الحب
تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب
أخبار مصر

موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب
عايز حق أمي.. ابن سيدة بورسعيد المقتولة على يد زوجها: " طعنها بسكينتين"
أخبار المحافظات

عايز حق أمي.. ابن سيدة بورسعيد المقتولة على يد زوجها: " طعنها بسكينتين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق