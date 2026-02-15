إعلان

لا توجد أي تغييرات.. مصدر بـ"الكهرباء" ينفي وقف تلقي طلبات العدادات الكودية والمخالفة


كتب- محمد صلاح:

08:35 ص 15/02/2026

العدادات الكودية

نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد بشأن وقف تلقي أو استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية أو الخاصة بالممارسات والمخالفة، مؤكدا استمرار العمل بالمنظومة بشكل طبيعي دون أي تغييرات.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوى، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تواصل استقبال الطلبات من المواطنين، سواء من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة أو مقار الشركات، مشددا على عدم صدور أي تعليمات رسمية بوقف الإجراءات أو تعليقها.

وأضاف أن العدادات الكودية تمثل أحد الآليات المهمة التي تتبناها الوزارة لضبط منظومة استهلاك الطاقة وتقنين الأوضاع، بما يساهم في الحد من الفقد التجاري والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تقديم خدمة كهربائية مستقرة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في خطتها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وتحديث البنية التحتية لشبكات التوزيع، لافتا إلى أن أي قرارات تنظيمية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.

وأكد أن شركات التوزيع تقدم كافة التسهيلات لتلقي الطلبات وفحصها وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

