لن أشارك في ظلم.. محامي فتاة "ميت عاصم" يكشف أسباب تنحيه عن الدفاع عنها

أعلن محمود أبو الخير، محامي فتاة ميت عاصم، تنحيه عن الدفاع عن المتهمين بالاعتداء على الشاب إسلام، ضحية واقعة ارتداء الملابس النسائية في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد الاطلاع على أقوال الفتاة أمام النيابة العامة، والتي دحضت رواية الاختطاف التي تم الترويج لها في بداية الواقعة، وكشفت حقيقة العلاقة التي جمعتها بالشاب إسلام.

الفنان العالمي براين آدمز وأسرته يزورون منطقة أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الفنان العالمي براين آدمز وأسرته، وذلك في إطار زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية لإحياء حفله الغنائي الذي أُقيم مساء أمس بـالمتحف المصري الكبير، في جولة سياحية تعكس مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب العدل

صرح الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بأن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها اليوم بمقر الحزب الرئيسي بحضور رئيس الحزب وقياداته ونوابه وأعضاء الهيئة العليا.

وزير الصحة يكرم القوافل الطبية وممثلي الخارجية المشاركين في دعم الأشقاء بالسودان وجيبوتي والصومال

كرّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فرق القوافل الطبية المصرية التي قدمت خدمات طبية متقدمة وأجرت عمليات جراحية دقيقة في دول السودان وجيبوتي والصومال، تقديرًا لجهودها الإنسانية والمهنية المتميزة، في إطار الدور الريادي لمصر في دعم الأشقاء الأفارقة.

30 مليون سائح سنويًا.. الوزراء: خطة حكومية لتطوير الطيران وطرح المطارات للقطاع الخاص

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأرصاد تكشف مؤشرات طقس شهر رمضان

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس شهر رمضان المقبل سيكون معتدلًا بشكل عام، مشيرة إلى أنه لن يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن الأجواء ستكون مناسبة للصيام.

السعودية توقف شركتي عمرة مصرية لمخالفة البرامج التعاقدية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إيقاف شركتي عمرة، بعد رصد مخالفتهما في عدم توفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.