برلماني: توجيهات الرئيس لدعم الأولى بالرعاية تعرز نهج الدولة لتطوير منظومة الحماية

كتب : نشأت حمدي

05:00 ص 15/02/2026

النائب مصطفى متولي

أكد النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بسرعة الإعلان عنها تمثل خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة التي تستهدف تحسين مستوى الدخل وتوفير الأمان الاقتصادي لكافة الفئات وخاصة الأولى بالرعاية.

وأكد "متولي"، في تصريحات له، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة المستمرة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وأن وضع الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتمامات الدولة يعكس التزامها بضمان استقرار المجتمع وعدم ترك أي مواطن فريسة للأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مؤقت، بل تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من الحصول على حياة كريمة توفر لهم كافة متطلباتهم المعيشية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الرئيس السيسي منذ يومه الأول في حكم مصر جعل بناء الإنسان المصري والاستثمار فيه أولوية قصوى ولم يتركه في يوم فريسة لأزمات أو صعوبات ودائما ما يؤكد أنه أب لكل المصريين، وأن الحفاظ على استقرار الوطن وإرضاء الشعب هو غايته.

