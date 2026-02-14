استعرض الإعلامي أحمد موسى، ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيعلن تفاصيلها الكاملة غدًا في مؤتمر صحفي موسع.

وأشار موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس السيسي أصدر تكليفات مباشرة للحكومة بإقرار زيادة في مرتبات الموظفين، على أن يتم تفعيلها رسميًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وأوضح "موسى"، أن الحزمة الجديدة تأتي بتوجيهات رئاسية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع التشديد على بدء تطبيق إجراءات الحماية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن الرئيس وجه أيضًا بصرف رواتب شهر فبراير الجاري خلال الأسبوع الحالي، لمساعدة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها قبل بداية الشهر الكريم.

وذكر الإعلامي أحمد موسى أن التفاصيل التي سيعلنها رئيس الوزراء غدًا تتضمن دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات المستحقة، لمساندتهم في مواجهة احتياجات الشهر الكريم وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وطمأن موسى أصحاب المعاشات قائلًا: "أصحاب المعاشات في القلب دائمًا، ولن يتم نسيانهم في هذه الحزمة، غدًا سيتحدث رئيس الوزراء عن بند خاص ومهم يتعلق بهم، فهم دائمًا محل تقدير ورعاية من القيادة السياسية".

وأكد موسى موافقة الرئيس السيسي على توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان إنهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الدولة تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها من خلال تحسين الخدمات الطبية وتوفير العلاج، وتسريع وتيرة القضاء على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة.

واستطرد قائلًا إن التوجيهات شملت أيضًا توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل كافة المواطنين.

وأشار إلى وجود إصلاحات هيكلية مرتقبة تهدف إلى تلبية متطلبات قطاع الصناعة، بما يضمن دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وأكد أن هذه الحزمة المتكاملة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وواجب الدولة تجاه مواطنيها، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.