أحمد موسى: ممارسات احتكارية لسماسرة وراء الارتفاعات غير المنطقية للدواجن

كتب : داليا الظنيني

11:16 م 14/02/2026

أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا لاذعًا على المتورطين في الأزمة الأخيرة لأسعار الدواجن، واصفاً إياهم بـ"مصاصي دماء الشعب"، مؤكدًا أن مجموعة من السماسرة هم المحرك الرئيسي وراء الارتفاعات غير المنطقية التي ضربت الأسواق مؤخراً.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التحركات التي اتخذتها النيابة العامة تستحق كل التقدير، خاصة بعد إحالة المتهمين بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى المحاكمة، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع من يتلاعب بقوت المصريين.

وأضاف أن هؤلاء السماسرة نجحوا في تكوين ثروات طائلة تقدر بالملايين من خلال المتاجرة باحتياجات المواطنين الأساسية، معتبراً أن أسلوبهم في السيطرة على الأسعار يعيد للأذهان ما كان يفعله تجار العملة في حقبة الثمانينيات من مضاربات وتلاعب.

ولفت إلى ضرورة تشديد العقوبات لتصل إلى أقصى مدياتها القانونية ضد كل من تسول له نفسه الاحتكار، مضيفاً أن هؤلاء السماسرة اتخذوا قرارات مفاجئة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي مبرر، وهو ما يتطلب رادعاً قوياً ينهي هذه الممارسات الاحتكارية فوراً.

أحمد موسى أسعار الدواجن النيابة العامة

