نشأت الديهي: حركة محافظين جديدة مرتقبة خلال ساعات

كتبت- داليا الظنيني:

11:18 م 14/02/2026

الإعلامي نشأت الديهي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن ملامح المرحلة المقبلة في العمل التنظيمي للدولة، مشيراً إلى أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد صدور حركة موسعة للمحافظين، وذلك في أعقاب التعديلات الوزارية التي شهدتها البلاد مؤخراً وأداء الوزراء لليمين الدستورية.

وقال "الديهي"، عبر برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "Ten"، إن مصر تستعد حاليًا لتدشين مرحلة جديدة من العمل الميداني عبر تغييرات مرتقبة في قيادات المحافظات، موضحاً أن الهدف الأساسي هو ضخ دماء شابة وفكر متطور يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة ومتطلبات المسار التنموي الذي تتبناه الدولة.

وأضاف، أن الفترة الحالية تمثل منعطفاً حيوياً في تاريخ الدولة المصرية، وهو ما يستوجب وجود قيادات قادرة على التعامل بذكاء وكفاءة مع الملفات الخدمية، مؤكداً أن المعيار الأساسي للاختيار يجب أن يرتكز على القدرة على الإنجاز وتحقيق طموحات الشارع المصري. كما أعرب عن أمنياته بالتوفيق للأسماء القادمة في تحمل هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة.

نشأت الديهي حركة محافظين

