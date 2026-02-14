إعلان

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. متحدث الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها غدًا

كتبت- داليا الظنيني:

08:04 م 14/02/2026

المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيتم الإعلان عنها غدًا الأحد خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي تناول تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" إن الحزمة المرتقبة تأتي في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم مستفيدو برنامج تكافل وكرامة ومظلات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف هو التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واقتراب شهر رمضان.

وأضاف، أن الإجراءات الجديدة لن تنفصل عن رؤية الدولة الشاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، موضحًا أنها تستهدف رفع معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على حرص الدولة على تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وتابع الحمصاني أن الدولة تكثف جهودها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، لافتًا إلى تراجع معدلات التضخم وزيادة المعروض من السلع الأساسية، إلى جانب تشديد الرقابة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الحزمة ستُنفذ في إطار الحفاظ على هذا الاستقرار مع دعم المواطنين.

وأكد المتحدث الوزراء، أن هذه التدابير تعكس متابعة دقيقة من القيادة السياسية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق التوجيهات سريعًا لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفاهية المصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واقتراب المناسبات الدينية.

