دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

تشهد مدينة دبي، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، غدًا، تتويج أبرز صناع الأمل في الوطن العربي، خلال الحفل الختامي للدورة السادسة من مبادرة "صناع الأمل"، الذي يجري في "كوكا كولا أرينا".

وتمنح "صناع الأمل"، المبادرة العربية الأكبر من نوعها المخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، صانع الأمل الرابح مكافأة مالية بقيمة مليون درهم، تقديرًا لمساهماته الإنسانية، وتشجيعًا له على تطوير برامجه لمساعدة الآخرين وخدمة مجتمعه.

وأكملت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تنظم مبادرة "صناع الأمل"، استعداداتها للإعلان عن أوائل الدورة السادسة التي استقبلت أكثر من 15800 طلب ترشيح؛ حيث يحظى الحفل الختامي بتغطية واسعة من مختلف وسائل الإعلام في دولة الإمارات والمنطقة العربية، إضافة إلى إمكانية متابعته عبر منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة "صناع الأمل".

ويتابع الحضور في "كوكا كولا أرينا" بدبي، قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي، قصصًا إنسانية ملهمة لنخبة من فرسان العطاء الذين سخَّروا جهودهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، وشخصيات من مجتمع دولة الإمارات متميزة في العمل الخيري والإنساني.

تقييم شامل

ويمر المرشحون لمبادرة صناع الأمل عبر تصفيات عدة قبل بلوغ التصفيات النهائية في دبي؛ يخضع خلالها أوائل صناع الأمل لتقييم شامل، كما تتم متابعة مشروعاتهم ومبادراتهم ودراستها بالوثائق والمستندات، قبل الإعلان عن الفائز بلقب "صانع الأمل".

وتعمل لجنة تحكيم مبادرة صناع الأمل، التي تضم نخبة من أصحاب التخصصات والكفاءات، على تقييم كل ترشيح، حسب معايير محددة؛ تشمل موضوع المبادرة والتحديات المرتبطة بها، ودورها في صنع تغيير حقيقي وملموس، وقابليتها للوصول إلى الشريحة المستهدفة.

وتختار لجنة التحكيم المرشحين إلى المرحلة النهائية، بناءً على التأثير المتميز الذي حققه أصحاب هذه المبادرات في مجتمعاتهم، وهو تأثير مدعوم بالوقائع والأدلة والأرقام، بحيث تنجح المبادرة المتأهلة في التصدي لمشكلة بعينها وإيجاد حلول مبتكرة لها، وتطويع الموارد المتاحة لديهم لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على التواصل مع مكونات المجتمع المحلي، أفرادًا ومؤسسات؛ لإشراكهم ضمن مسعى يقوم على تشجيع ثقافة التطوع والتعاضد المجتمعي.

تشجيع العطاء

واستقبلت مبادرة "صناع الأمل" منذ إطلاقها في عام 2017، أكثر من 335 ألف طلب ترشيح، وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى تسليط الضوء على صنّاع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرِّسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والمساهمة في تحسين الحياة من حولهم، إضافة إلى التعريف بمبادرات ومشروعات وبرامج صنّاع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعبر منصات الإعلام الجديد، وتعزيز شهرتهم في مجتمعاتهم وفي الوطن العربي ككل.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل؛ من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم، والاحتفاء بهذه النماذج بوصفهم الأبطال الجدد أو النجوم الحقيقيين الذين يستحقون الإشادة والتقدير، إضافة إلى تشجيع وتحفيز آلاف الشباب لتطوير مبادرات إنسانية ومجتمعية أو الانخراط في برامج وحملات تطوعية أو المساهمة في صناعة الأمل في مجتمعاتهم بشتى السبل المتاحة.

وتسعى المبادرة ضمن أهدافها إلى مكافأة صنَّاع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيرًا عبر تقديم الدعم المادي لهم؛ لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشروعاتهم، لتشمل عددًا أكبر من المستفيدين، فضلًا عن المساهمة في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في مختلف أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء.

