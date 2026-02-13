تصوير- إسلام فاروق:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها منذ قليل، من استمرار تعرض عدد من المناطق لحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة نشاط قوي للرياح المحملة بكميات كبيرة من الأتربة والرمال المثارة.

وأوضحت "الهيئة" أن السواحل الشمالية الغربية، وتشمل: السلوم ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين والإسكندرية، إذ تشهد تدفقًا كثيفًا للأتربة، بالتزامن مع استمرار الرمال المثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.

وأشارت "الأرصاد الجوية" إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة، بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

ودعت "الأرصاد" في هذا السياق، المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها الابتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، ويفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر البقاء داخل المنازل خلال فترات نشاط الرياح.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة إحكام غلق النوافذ والأبواب جيدًا، وتغطية فتحات التكييف لمنع تسرب الأتربة إلى داخل المنازل، مع أهمية القيادة بحذر على الطرق، خاصة الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مختتمةً بيانها بالتأكيد على تمنياتها بالسلامة للجميع، وداعية إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

