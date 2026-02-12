أول صور للسوق الحضاري بشارع العريش في الجيزة قبل افتتاحه رسميًا

أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن، قبل أيام، مبادرة "زاد آل البيت - المحروسة"، لمد المحافظات بسيارات مجهزة لتوزيع وجبات ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة "حي على الوداد".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن مشروع زاد آل البيت سيتم تعميمه على جميع محافظات الجمهورية، ضمن اهتمام الوزارة بدعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب عنايتها بمساجد آل البيت التي تمثل منارات روحية واجتماعية تنطلق منها قيم التكافل والتراحم.

وأكدت أن مشروع "زاد آل البيت" يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة، ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة «حي على الوداد»، ويندرج ضمن مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى توفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الدعم وامتداده إلى جميع المحافظات.

فيما، تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاثنين، مشروع "زاد آل البيت" لإطعام الأسر الأولى بالرعاية، والمقام بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بمنطقة السيدة زينب، والذي أطلقته وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "حي على الوداد".

وتابع محافظ القاهرة، مدى جاهزية سيارات مشروع "زاد آل البيت" لبدء توزيع الوجبات المجهزة على الأسر الأولى بالرعاية من المترددين على منطقة السيدة زينب.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، بتقديم كل سبل الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة، ليأتي مشروع "زاد آل البيت" ثماره.

ومن جانبه، قال المهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة "حي على الوداد"، إن "زاد آل البيت" " هو مشروع وطني يهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، و يأتي في إطار التعاون الوطني، ونشر قيم المحبة والتكافل والسلام، باعتبار الإطعام أحد ركائز الأمن المجتمعي والتنمية الإنسانية.

ولفت إلى أنه المشروع يتمثل في وضع سيارات متنقلة بالميادين الرئيسية بالمحافظات والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوزيع آلاف الوجبات الجاهزة بالمجان يوميًّا، وبدأت المرحلة الأولى بوضع سيارة مدهوة بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها السبت الماضي، وبعد ذلك مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه أول أمس، وغدا سيتم وضع سيارة لتوزيع الوجبات بجوار مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، ثم بجوار مسجدي السيدة زينب وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسيتم التعميم بجميع محافظات الجمهورية.

وتوجه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا موسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووزارة الداخلية لدعمهم لمشروع "زاد آل البيت".