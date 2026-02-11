شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مع الوزراء الجدد.. ماذا قال لهم؟

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي في رمضان

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، مواعيد العمل في رمضان حيث يتم تحرك أول أتوبيس من محطتي أكاديمية الشرطة ومحطة إسكندرية الزراعي في تمام الساعة السادسة صباحًا.

غدا.. فتح الدائري الإقليمي من تقاطع القناطر حتى تقاطع الإسكندرية الزراعي

أعلنت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزيريواصل جولاته الميدانية بالطريق الدائري الإقليمي لمتابعة معدلات التنفيذ؛ في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطريق الدائري الإقليمي، خاصة بالمناطق التي تشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة، وبما يضمن توفير بدائل آمنة والحفاظ على سلامة المواطنين مع سرعة إنجاز الأعمال.

الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

أدى الفريق أشرف سالم زاهر، اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

"إعلام الوزراء" يحسم جدل تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن تسريب بيانات العاملين بشركة مصر للطيران، على خلفية الادعاء بحدوث اختراق سيبراني لأنظمة الموارد البشرية بالشركة.

في أول ساعة عمل بعد التعديل الوزاري.. مدبولي يمر على الموظفين بقطاعات مجلس الوزراء

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المرور على الموظفين بجميع قطاعات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يرافقه اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

بعد تجديد الثقة في الوزير.. رحيل صباح مشالي عن منصب نائب وزير الكهرباء

أُبلغت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برحيلها بعد استبعادها من التعديل الوزاري الجديد، الذي شهد تجديد الثقة في الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

على صدري نوط ذهب.. بيان من المستشار محمود فوزي بعد خروجه من التشكيل الحكومي

علّق المستشار محمود فوزي الوزير السابق للشئون القانونية والمجالس النيابية، على خروجه من التشكيل الحكومي.

