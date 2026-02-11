كتب - محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من ملفات العمل المتعلقة بالشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وفي بداية الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء خالص التهنئة للدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدًا أن أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة هو ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات، الذي تعمل عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة المتعلقة بملف الشركات المملوكة للدولة، قائلًا: "الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يتمتع بخبرة واسعة في هذا الملف المهم، وجانبًا إلى جنب مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وسيكون هذا الملف مسؤولية مباشرة للدكتور حسين عيسى خلال هذه المرحلة."

وخلال الاجتماع، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: "نحن نعمل حاليًا على إعداد 60 شركة، منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها في البورصة."

وشهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.