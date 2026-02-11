أدى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، اليوم الأربعاء، مراسم حلف اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ضمن التعديل الوزاري الجديد 2026.

ويأتي هذا التكليف في إطار تعزيز الملف الاقتصادي بخبرات أكاديمية وتشريعية دولية رفيعة المستوى، إذ يعتبر الدكتور حسين عيسى أحد أبرز القامات الاقتصادية والمحاسبية في مصر.

من هو الدكتور حسين عيسى؟

ويتمتع "حسين عيسى" بمسيرة علمية حافلة، إذ استهل مساره الأكاديمي بحصوله على بكالوريوس التجارة (شعبة محاسبة) من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان أول دفعته، ثم حصل على درجة الماجستير في المحاسبة من ذات الكلية عام 1986، وتوج مساره العلمي بالحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة الولايات المتحدة الدولية بسان دييجو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992.

وتدرج "عيسى" في السلك الجامعي بكلية التجارة جامعة عين شمس، بدءًا من وظيفة معيد بقسم المحاسبة والمراجعة (1977-1986)، ثم مدرسًا مساعدًا (1986-1992)، ثم مدرسًا (1993-1998)، فأستاذًا مساعدًا (1999-2005)، وصولاً إلى درجة الأستاذية في عام 2005 التي يشغلها حتى الآن.

ويمتلك نائب رئيس مجلس الوزراء الجديد، سجلًا حافلًا في الإدارة الجامعية والتشريعية، إذ شغل منصب رئيس جامعة عين شمس (2012-2016)، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب (2012)، وعميد كلية التجارة لفترات متعددة، كما ساهم في العمل التشريعي والرقابي من خلال عضويته في مجلس النواب ورئاسته للجنة الخطة والموازنة (2016-2020).

وشغل الدكتور حسين عيسى، على الصعيد الحكومي الاستشاري، مناصب محورية، منها: منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ورئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن كونه عضوًا بالمجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، والمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.

ويمتد عطاء الدكتور حسين عيسى، ليشمل عضوية مجالس إدارات كبرى المؤسسات المالية، ومنها عضوية مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وشغل منصب الرئيس غير التنفيذي لشركة "فاكسيرا" للأمصال واللقاحات، والرئيس غير التنفيذي للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون المالية والاقتصادية.

وأثرى نائب رئيس الوزراء، المكتبة العربية والدولية بالعديد من المؤلفات والأبحاث في مجالات المحاسبة الإدارية، ونظم إدارة التكلفة، وتطبيقات الحاسب الآلي.

وأشرف "عيسى" على أكثر من 70 رسالة ماجستير ودكتوراه، وشارك في عضوية جمعيات دولية كجمعية المحاسبة الأمريكية ومعهد المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمهمات العلمية في واشنطن ونيويورك وبوسطن وسان فرانسيسكو.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر فيسبوك، مرفق السيرة الذاتية الكاملة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يمكنكم الاطلاع عليها في الآتي:

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

شروط تقسيط مقايسة الكهرباء.. اعرف قيمة التكلفة وكيفية السداد

تفاصيل خطة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.. برامج خاصة عن الذكاء الاصطناعي