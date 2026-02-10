إعلان

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء القمامة على شريط السكة الحديد

كتب : محمد نصار

02:33 م 10/02/2026

مخاطر إلقاء القمامة على شريط السكة الحديد

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطالبت وزارة النقل، المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات والإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في مختلف عناصرها.

مخاطر إلقاء القمامة على شريط السكة الحديد

إلقاء القمامة شريط السكة الحديد وزارة النقل

