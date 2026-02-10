تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هل فشل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق أهدافه بالكامل؟.. طارق شكري يوضح

كشف المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى مراجعة شاملة و"قياس أثر" دقيق لمعرفة أسباب عدم تحقيقه النتائج المرجوة بالكامل.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون بدأ في 2019 ثم عُدل في 2020 و2023، وكانت فلسفته سليمة وتهدف لتحقيق ميزات نسبية للمواطن والدولة.

عمرو أديب: العقول المصرية بالخارج تنتظر من يطلبها

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى تبني "خطة كبرى" و"نهج عظيم" لاستغلال العقول المصرية النابغة داخل البلاد وخارجها.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "في شيء ما بيتنفذ، في شيء ما بينجز.. ارجوكم استشيروا، اسألوا"، مشيرًا إلى أن العديد من الكفاءات المصرية العالية المستوى، ممن وصلوا للشهرة والمال خارج البلاد، لديهم رغبة حقيقية في العودة لخدمة مصر.

الأرصاد تحذر: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة تبدأ الجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات ببداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع دخول شهر رمضان المبارك، لكنها ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

عمرو أديب: موافقة النواب على التعديل الوزاري غدًا "إجراء شكلي"

علق الإعلامي عمرو أديب على التعديل الوزاري المرتقب، واصفًا موافقة مجلس النواب عليه غدًا بأنها "إجراء شكلي" يجب استيفاؤه قانونيًا، لكنه لا يعكس بالضرورة دورًا رقابيًا حقيقيًا للمجلس.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "غدًا ينتهي الأمر.. الموافقة على التعديل تتم بالأغلبية (نصف الأعضاء زائد واحد)، والمجلس مش مضطر يشوف خطة أو يستمع لشرح من الوزراء".

متحدث الوزراء يكشف أسباب تدخل الحكومة لضبط أسعار الدواجن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الدواجن "غير مبررة"، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك آلية فعالة لضبط الأسعار عبر زيادة "الإتاحة" بأسعار مناسبة دون مغالاة.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن الاجتماع المنعقد اليوم ناقش توجيهات رئيس الجمهورية بضمان توفير السلع الأساسية.