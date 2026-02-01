رحّب النائب عبدالمنعم إمام باعتذار عدد من أعضاء مجلس النواب عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا عمليًا على سمو الدور النيابي وقدسيته، وترسيخًا لقيمة احترام الدستور واستقلال البرلمان وحياد دوره الرقابي.

وقال "إمام"، في بيان صحفي، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على تعامله المسؤول مع هذه المسألة، بما يعكس احترام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة التشريعية.

كما وجه النائب الشكر للنواب الأربعة الذين تقدموا بالاعتذار، وهم: الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، ومحمد الدخميسي، وأحمد الشرقاوي، ومحمد الخولي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُحسب لهم، وتعكس حرصًا واضحًا على تجنيب العمل البرلماني أي شبهة، وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن ما قام به النواب الأربعة يُعد سابقة برلمانية إيجابية تُحسب لاستقلال مجلس النواب، وتحمل رسالة واضحة لبقية الأعضاء بأهمية الالتزام بالسلوك النيابي المسؤول، وصون مكانة السلطة التشريعية.

وأكد أن ما أُثير منذ البداية لم يكن مسألة شخصية، كما حاول البعض تصويره، وإنما قضية مبدئية تتعلق بالحفاظ على استقلال البرلمان واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، مشددًا على أن الهدف الأساسي كان ولا يزال حماية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

واختتم النائب عبدالمنعم إمام بيانه بالتأكيد على كامل تقديره واحترامه للنواب، مشددًا على أن الهدف المشترك هو مصلحة الوطن، وبناء برلمان قوي ومستقل، يقوم بدوره الرقابي والتشريعي على نحو فعّال يخدم المواطنين.