إعلان

حسام الخولي: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت "قضية أمن قومي" تتطلب استراتيجية وطنية

كتب : حسن مرسي

11:44 م 01/02/2026

النائب حسام الخولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مخاطر إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة والإنترنت تجاوزت كونها مشكلة اجتماعية لتصبح "قضية أمن قومي"، مشيرًا إلى أن المجلس قرر إحالة طلبات المناقشة في هذا الملف المعقد إلى لجنة مشتركة تضم عدة لجان للوصول إلى حلول جذرية.

وقال الخولي، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار: "الموضوع بقى خطير وموضوع بقى حساباته كبيرة"، مؤكدًا أن خطورة الموقف الذي يمس حياة الأطفال والكبار على حد سواء، دفع مجلس الشيوخ للتحرك العاجل، لأن الأمر لم يعد في قدرة وزارة واحدة مثل الاتصالات على معالجته منفردة.

وأضاف أن الملف يحمل تشعبات غير عادية، متابعًا أن العالم كله بدأ يضع قوانين صارمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مما يستوجب تدخل الحكومة بالكامل ووضع استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الجوانب التشريعية والتربوية والتكنولوجية والأمنية.

وحذر من تحول كبير في مصادر التأثير على الطفل، مشيرًا إلى أن "أساتذة الذكاء الاصطناعي" أصبحوا هم "صديق الأحفاد والأولاد الصغيرين" الجديد، وهو ما أدى إلى نتائج كارثية تشمل عزلة اجتماعية وتراجعًا دراسيًا ملحوظًا، بالإضافة إلى المخاطر المباشرة الناجمة عن الألعاب الإلكترونية المؤذية.

وأشار النائب حسام الخولي إلى أن اللجنة المشتركة ستبدأ عملها قريبًا لبحث كل هذه الجوانب، مؤكدًا أن الهدف هو الخروج بتشريعات وتوصيات عملية تحمي الأطفال وتعيد التوازن لدور الأسرة والمدرسة في عملية التنشئة، في مواجهة هذا التحدي الرقمي غير المسبوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب حسام الخولي مجلس الشيوخ مخاطر إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
أخبار العقارات

الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
زووم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"