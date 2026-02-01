شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس جلالة الملك إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الثنائية بين الجانبين.

السيسي يستقبل العاهل الأردني ويؤكد: مصر والأردن جبهة واحدة لدعم فلسطين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، أخاه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس جلالة الملك إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الثنائية بين الجانبين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال بقصر الاتحادية تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها لقاء ثنائي بين الزعيمين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريماً لجلالة ملك الأردن والوفد المرافق.

كافية عليهم الغربة.. عمرو أديب: الإساءة للمغتربين أو تحميلهم أعباء إضافية مرفوضة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المصريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التعامل معهم بأي شكل من أشكال الإساءة أو التمييز بسبب تحويلاتهم المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "دول اللي واقفين جنب مصر، دول محوِّلين 40 مليار دولار السنة دي"، معقبًا: "ابعدوا عن المصريين في الخارج.. وكونوا رحماء".

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الإثنين حتى الجمعة 6 فبراير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا مائل للحرارة جنوبًا بارد ليلا.

الأعلى لتنظيم الإعلام: حجب لعبة روبلكس

قال عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتخذ قرارا بحجب لعبة روبلكس في مصر، ويجرى الآن التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة حول مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي علي الأطفال.

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أن الحديث عن تراجع أسعار العقارات في مصر "ليس له أي أساس من الصحة"، مشددًا على أن السوق العقاري المصري له طبيعة خاصة تقوم على طلب سنوي حقيقي ضخم، مما يجعله بمنأى عن أي انخفاض حقيقي في القيمة.

وقال طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، إن أساس تسعير العقارات هو التكلفة، سواء تكلفة الأراضي أو مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مستشهدًا بارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومشتقات البترول بشكل كبير مؤخرًا، مما يجعل تكلفة البناء الجديد أعلى.

بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، ببدء التشغيل التجريبي للجانب الفلسطيني من معبر رفح، اليوم الأحد.

وأشارت القناة إلى وجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف أمام الجانب المصري من المعبر استعدادًا لاستقبال مرضى ومصابي غزة.

منع استخدام الهاتف.. شعراوي يحدد ضوابط عمل لجنة الإدارة المحلية

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أول اجتماع لها في دور الانعقاد العادي الأول، برئاسة اللواء محمود شعراوي، الذي أكد أن خطة عمل اللجنة ستركز على ترتيب الأولويات بحيث تكون القضايا التي تهم المواطنين في صدارة جدول الأعمال.

وأوضح اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية، في الاجتماع، أن متابعة مشكلات المواطنين وحلها على أرض الواقع هي مسؤولية النواب، مستشهداً بمبادرة النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، الذي تابع أزمة حريق منشية ناصر وتواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم.

طلب برلماني بغلق فيسبوك وحظر تيك توك لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

أعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لطلبي المناقشة العامة المعروضَين أمام الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، والمتعلقَين بحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام الهواتف الذكية.

وقال موسى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "نعيش واقعًا يفرض علينا مواجهة عالم رقمي مفتوح بلا ضوابط، يتعرض فيه أطفالنا يوميًّا لمخاطر التنمر الإلكتروني والاستغلال والإدمان الرقمي وتشويه القيم"، مشددًا على أن القضية أصبحت تمس بشكل مباشر الصحة النفسية وبناء الشخصية المصرية.

منع ظهوره إعلاميًا.. "الأعلى للإعلام" يحيل الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لإعمال شؤونه بشأن تصريحاته التي تضمنت إساءةً وهجومًا على عدد من رموز الفن المصري.

وذلك خلال استضافته في أحد البرامج، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهوره لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته.

