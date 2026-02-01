إعلان

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة

كتب- محمد سامي:

06:55 م 01/02/2026

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقع اللواء أح هانى محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة العقد النموذجى الموحد مع المحافظة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لصالح الأحياء والمدن والمنطقة الصناعية والإستثمارية بالمحافظة.

يأتي ذلك؛ إستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.

ويهدف هذا العقد إلى دعم قدرات المحافظة من خلال توفير البنية التحتية للإتصالات الحديثة والمؤمنة لأحياء ومدن المحافظة بجانب المنطقة الصناعية والإستثمارية ، وتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة مما يدعم تطوير أداء العاملين ويسهم بشكل فعال فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح بالكفاءة والقدرة المطلوبة ، تماشياَ مع إستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الرقمية للدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة إدارة الإشارة القوات المسلحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
أخبار مصر

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
زووم

عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"