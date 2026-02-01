إعلان

منع ظهوره إعلاميًا.. "الأعلى للإعلام" يحيل الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية

كتب- عمرو صالح:

05:25 م 01/02/2026

هاني مهنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لإعمال شؤونه بشأن تصريحاته التي تضمنت إساءةً وهجومًا على عدد من رموز الفن المصري.

وذلك خلال استضافته في أحد البرامج، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهوره لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما انتهت إليه توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني مهنا الأعلى للإعلام منع ظهور هاني مهنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
أخبار مصر

واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
رغم التراجع الحاد.. خبراء: الذهب ما زال ملاذًا آمنًا على المدى الطويل
اقتصاد

رغم التراجع الحاد.. خبراء: الذهب ما زال ملاذًا آمنًا على المدى الطويل

أبوالمعاطي زكي: فيه شيخ من شبراخيت قال لي أنا اشتغلت مع الزمالك ومخدتش فلوس
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: فيه شيخ من شبراخيت قال لي أنا اشتغلت مع الزمالك ومخدتش فلوس
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان